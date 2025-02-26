В отличие от других королевских резиденций, таких как Кенсингтонский дворец и Букингемский дворец, Сент-Джеймсский дворец оставался закрытым для публики до сих пор.

Дворец Сент-Джеймс в Великобритании готовится открыться для публики впервые за свою 500-летнюю историю после испытаний в 2022 и 2023 годах.

Как пишет The Independent, небольшие группы с гидом смогут совершить экскурсию по историческому королевскому дворцу, включая Тронный зал, где король Карл III был официально провозглашен монархом.

Отмечается, что дворец Сент-Джеймс, который является самым главным королевским дворцом в Лондоне и официальной резиденцией королевского двора, был построен между 1531 и 1536 годами по приказу короля Генриха VIII.

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Экскурсии, как ожидается, продлятся около одного часа и 45 минут, и будут включать Цветной двор, Парадную лестницу, Оружейную палату, Гобеленовую комнату, Зал королевы Анны, Зал для приема гостей, Тронный зал, Картинную галерею и вид на Королевскую часовню с балкона.

Посетители смогут увидеть картины и мебель из Королевской коллекции, а также сохранившуюся архитектуру эпохи Тюдоров, такую ​​как внутренний двор и сторожка.

Стоимость билетов на экскурсии составляет 85 фунтов стерлингов (почти 108 долларов) на человека, подтвердили в Royal Collection Trust, и они уже распроданы. Там добавили, что цены на вход были "сравнены по всему сектору и отражают уникальный и особый доступ, который получат посетители".

Действует система посещения по времени: первая экскурсия отправляется в 10:30 утра, а последняя - в 18:30 вечера.

"Фотографировать, есть и пить запрещено, а для посетителей нет туалетов. Хотя во дворце не живет ни один монарх, он сохраняет важную церемониальную функцию", - отмечается в статье.

Интересно, что совет по восшествию на престол собирается в Сент-Джеймсском соборе после смерти монарха, и здесь также объявляется о восшествии на престол нового монарха. Во дворце также проходили королевские семейные мероприятия, включая недавнее крещение принца Луи в 2018 году.

Королева Виктория вышла замуж за принца Альберта в часовне Сент-Джеймсского дворца, а будущие Карл II и Яков II родились и были крещены здесь, как и Мария Йоркская (Мария II), Анна Йоркская (королева Анна) и Джеймс Фрэнсис Эдвард Стюарт (Старый Претендент).

И именно в Сент-Джеймсском дворце Мария Тюдор подписала договор о Кале в 1558 году. Она умерла во дворце в том же году, где ее тело пролежало почти месяц, прежде чем ее похоронили в Вестминстерском аббатстве.

Карл I также провел свою последнюю ночь в Сент-Джеймсском дворце перед своей казнью в 1649 году.

Отмечается, что в отличие от других королевских резиденций, таких как Кенсингтонский дворец и Букингемский дворец, Сент-Джеймсский дворец оставался закрытым для публики до сих пор.

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