На Львовщине возобновляют движение 46 пригородных поездов

Первые из них отправятся в рейсы уже 24 июля, остальные - на следующей неделе.

Акционерная компания «Укрзализныця» возобновляет курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге.

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Как сообщила пресс-служба компании, первые из них отправятся в рейсы уже сегодня, 24 июля, остальные - на следующей неделе.

В частности, с 24 июля возобновят движение следующие пригородные поезда: №6109 Львов - Мостиска-2; №6112 Мостиска-2 - Львов; №6437 Коломыя - Ивано-Франковск; №6452 Коломыя - Залещики; №6451 Залещики - Коломыя; №6441 Коломыя - Рахов; №6442 Рахов - Коломыя; №6092 Львов - Здолбунов; №6093 Здолбунов - Львов; №6204 Тернополь - Подволочиск; №6207 Подволочиск - Тернополь.

Также, с 25 июля возобновят рейсы поезда: №6021 Львов - Сянки; №6022 Сянки - Львов; №6187 Львов - Мукачево; №6506 Мукачево - Стрый; №6042 Львов - Тернополь; №6045 Тернополь - Львов; №6438 Ивано-Франковск - Коломыя; №6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче; №6404/6403 Яремче - Ивано-Франковск.

С 27 июля будут возобновлен поезд №6008 Трускавец - Львов.

Кроме того, до 1 августа будет восстановлено курсирование поездов: №6062 Львов - Ходоров; №6067 Ходоров - Львов; №6051 Стоянов - Львов; №6052 Львов - Стоянов; №6081 Ходоров - Стрый; №6086 Стрый - Ходоров; №6132 Самбор - Стрый; №6135 Стрый - Самбор; №6131 Стрый - Самбор; №6136 Самбор - Стрый; №6001 Рава Русская - Львов; №6006 Львов - Рава Русская; №7001 Львов - Мукачево; №7002 Мукачево - Львов; №6123 Львов - Стекло; №6124 Стекло - Львов; №6370 Стоянов - Киверцы; №6369 Кварц - Стоянов; №6323 Олевск - Сарны; №6326 Сарны - Олевск; №6341/6342 Сарны - Здолбунов; №6519/6520 Мукачево - Ужгород - Сянки; №6565/6566 Сянки - Ужгород - Мукачево; №6576 Батево - Солотвино; №6593 Солотвино - Батево.

«Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 16 июля возобновила продажу 100% мест в поездах, следующих в Киев и обратно.

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