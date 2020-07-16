«Укрзализныця» будет продавать 100% мест в поездах до Киева и обратно

Нововведение касается и транзитных поездов, следующих через Киев

С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, будут продаваться билеты на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

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Кто разрешил и как будет в других регионах

Восстановление полноценного продажи билетов стало возможным благодаря согласованию с Киевской городской государственной администрацией.

Как уточнили в пресс-службе, в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Украины от 03.07.2020 №39 разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

На какие направления уже продают 100% билетов

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - со 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - с 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - с 29 июня.

На каких условиях восстановлено движение

Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки.

История выхода из карантина

Курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.

С 23 июня "Укрзализныця" запустила 50 электричек в нескольких направлениях.

Также вскоре были запущены 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога" и 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога".

К концу июня по Украине курсировали 533 пригородных поезда.

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