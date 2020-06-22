Дубай открывается для международных туристов

Международные туристы, прибывающие в Дубай воздушным транспортом, обязаны убедиться, что они соответствуют всем требованиям, установленным для въезда в ОАЭ.

Верховный комитет по управлению кризисами и стихийными бедствиями Дубая решил возобновить прием иностранных туристов с 7 июля.

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Новое решение поддерживается протоколами и мерами профилактиками, обеспечивающими сохранение здоровья и благополучия пассажиров, вылетающих из аэропортов Дубая и прибывающих в него, сообщает russianemirates.com.

Также граждане и резиденты ОАЭ могут начать путешествовать в любые страны, начиная с 23 июня 2020 года, при условии, что иностранные государства готовы принять их. Также они обязаны соблюдать правила безопасности и профилактики коронавируса, установленных иностранными государствами на их территориях.

Международные туристы, прибывающие в Дубай воздушным транспортом, обязаны убедиться, что они соответствуют всем требованиям, установленным для въезда в ОАЭ.

В частности, они должны заполнить «Декларацию о состоянии здоровья», зарегистрироваться в мобильном приложении COVID-19 DXB app и оформить туристическую страховку. Авиакомпании имеют право не допустить на посадку пассажиров с симптомами коронавируса.

Туристы обязаны сдать ПЦР-тест максимум за 96 дней до отправления и предъявить его отрицательный результат по прибытии в аэропорт Дубая. В противном случае, они будут проходить тестирование в аэропорту прибытия.

По прибытии все пассажиры будут проходить процедуру измерения температуры тела. Если она окажется повышенной, путешественника будет ждать повторное тестирование на коронавирус. В случае положительного результата теста туристы должны изолироваться на 14 дней за свой счет в обсерваторе, выделенном государством.

В числе обязанностей путешественника комитет выделил следующие:

Все пассажиры обязаны самостоятельно ознакомиться с протоколами и условиями, обозначенными правительством Дубая, и руководством стран назначения, до отправления в поездку и обязаны обеспечить их соблюдение;

Пассажиры обязаны сообщить о своем состоянии здоровья в декларации, предоставленной авиакомпанией;

Граждане ОАЭ обязаны уведомить посольства ОАЭ в странах, которые они посещают, в случае получения положительного результата теста на COVID-19;

Туристы обязаны приобрести международную страховку до поездки;

Все туристы обязаны предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета (если они не могут предъявить результаты, их ждет тестирование в аэропорту Дубая);

Пассажиры с положительным результатом теста на COVID-19 обязаны провести 14 дней в самоизоляции дома или в обсерваторе, обозначенном правительством, и полностью оплатить расходы своего пребывания;

Путешественники обязаны соблюдать безопасную дистанцию с другими пассажирами и носить маски все время;

Пассажиры обязаны соблюдать меры профилактики и следить за своим состоянием здоровья и возможным проявлением симптомов COVID-19.

Комитет подчеркнул, что в Дубае сохраняется весь комплекс правил профилактики коронавируса. Их соблюдение важно для предотвращения любых задержек при регистрации и посадке на рейсы.

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