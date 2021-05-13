На обновление 41,5 км дороги из госбюджета выделено 682 млн гривен.

Дорогу Т-08-20 Кирилловка-Якимовка, которая ведет к популярному курорту Азовского побережья, в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» восстановят до начала туристического сезона.

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.

«На днях начался ремонт на автодороге Якимовка-Кирилловка. Именно по ней на популярный запорожский курорт ежегодно едут десятки тысяч отдыхающих», - говорится в сообщении ОГА.

В настоящее время на участке от Якимовки до трассы международного значения М-18 уже проходит укладка асфальта. В направлении Кирилловки от Якимовки дорожники продолжают снятие старого дорожного покрытия.

На обновление 41,5 км дороги из госбюджета выделено 682 млн гривен.

Напомним, ранее восстановление дорог местного значения заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко назвал приоритетным направлением в 2021 году.

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Автор: Иван Бойко