Для въезда в большинство стран необходимо свидетельство о полном курсе вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

После того как Совет Евросоюза включил Украину в список безопасных стран с эпидемиологической точки зрения, для украинцев открылись границы 14 стран ЕС.

Об этом 26 июля сообщили в Министерстве иностранных дел.

По состоянию на сегодняшний день все типы путешествий украинцы могут совершать в такие страны:

Бельгия;

Дания;

Эстония;

Испания;

Латвия;

Литва;

Нидерланды;

Германия;

Португалия;

Словакия;

Словения;

Финляндия;

Франция;

Швеция.

Читайте такжеФранция открыла границы для украинцев: какие правила въездаПри этом в большинстве из этих стран для въезда необходимо свидетельство о полном курсе вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Однако конкретные условия въезда в каждую страну могут отличаться, а детали и утвержденные в странах вакцины указаны в "Советах путешествующим от консульской службы Украины".

Напомним, что на прошлой неделе украинцам разрешили въезжать Швецию, причем королевство признает все вакцины, которые применяются в Украине.

А еще раньше свои границы для въезда украинских граждан открыла и Словения.

Автор: Станислав Кожемякин