После того как Совет Евросоюза включил Украину в список безопасных стран с эпидемиологической точки зрения, для украинцев открылись границы 14 стран ЕС.
Об этом 26 июля сообщили в Министерстве иностранных дел.
По состоянию на сегодняшний день все типы путешествий украинцы могут совершать в такие страны:
- Бельгия;
- Дания;
- Эстония;
- Испания;
- Латвия;
- Литва;
- Нидерланды;
- Германия;
- Португалия;
- Словакия;
- Словения;
- Финляндия;
- Франция;
- Швеция.
Читайте такжеФранция открыла границы для украинцев: какие правила въездаПри этом в большинстве из этих стран для въезда необходимо свидетельство о полном курсе вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Однако конкретные условия въезда в каждую страну могут отличаться, а детали и утвержденные в странах вакцины указаны в "Советах путешествующим от консульской службы Украины".
Напомним, что на прошлой неделе украинцам разрешили въезжать Швецию, причем королевство признает все вакцины, которые применяются в Украине.
А еще раньше свои границы для въезда украинских граждан открыла и Словения.