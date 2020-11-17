17 ноября в Украине отмечают День студента.

Сегодня, 17 ноября, в Украине отмечают День студента. По этому случаю молодежь Львова одела Львов в мантии и вместе спела студенческий гимн.

Читайте такжеС Днем студентов – яркие открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

«Наверное, это мечта каждого городского головы, чтобы все жители города всегда были студентами, не зависимо от возраста. Пока ты учишься — ты живешь, ты имеешь драйв. Ко всем студентам, которые сегодня учатся в наших университетах, я имею очень большое уважение, потому что вы нашему древнему городу Льва всегда даете молодую, сильную, добрую энергию. Желаю вам успехов и процветания», — сказал Андрей Садовый, мэр Львова.

Также традиционно в этот день городских львов «посвятили в студенты», одев их в мантии, а все участники мероприятия вместе исполнили студенческий гимн.

Справка УНИАН. День студента в Украине отмечают 17 ноября.

День студента начали праздновать в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов. Праздник посвящен трагедии. В этот день в 1939 году нацисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов. 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь в Заксенхаузене.

Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный День студентов. В Украине День студента был назначен президентским указом в 1999 году.

Сейчас на День студента принято веселиться и совершать нелепые поступки, свойственные молодости и статусу студента. К примеру, молодежь может собираться вечером компаниями и устраивать тематические вечеринки или ходить в клубы.

Но поскольку в 2020 году День студента проходит в условиях карантина, и студенты в основном учатся дистанционно, то праздновать его будут не все.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН