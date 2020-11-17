17 ноября – 321-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 44 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 17 ноября 2020

В этот день мир отмечает Международный день студентов, День знакомства с новым чаем, Всемирный день вазэктомии (вазэктомия - хирургическая операция по мужской стерилизации путем перевязки семявыводящих протоков. В отличии от кастрации при стерилизации функция яичек сохраняется. Во время операции семявыводящие протоки перерезают и перевязывают).

Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаВ Индии – День мучеников, в Италии - День защиты черных котов и кошек, в США - День недружелюбия, День домашнего хлеба, День пешеходного туризма, День пахлавы, День предпринимателя, в Азербайджане - День национального возрождения, в Чехии, Словакии - День борьбы за свободу и демократию, в Кыргызстане - День кино, в Греции - День Политехнио, на Маршалловых островах - День президента.

Памятные даты 17 ноября, годовщины и события

В 1800 году Конгресс США впервые собрался в Вашингтоне.

В 1869 году в этот день состоялось официальное открытие Суэцкого канала для судоходства. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Первой по каналу прошла яхта «Эгль», на борту которой находились французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала - французский инженер виконт Фердинанд Мари де Лессепс. На первых этапах строительных работ земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта. С технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, не было слишком сложным: это был просто ров длиной 163 км, безо всяких шлюзов. Тем не менее, проект буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов – Франции и Англии. Канал оказал немедленное и неоценимое значение для мировой торговли. Шестью месяцами ранее была введена в действие первая Трансконтинентальная железная дорога, и весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки. Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. До открытия канала, транспортировка осуществлялась путем разгрузки кораблей и сухопутной перевозки между Средиземным и Красным морями. Канал сыграл также важную роль в экспансии и дальнейшей колонизации Африки. На сегодняшний день Суэцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам специалистов, канал дает стране даже больше средств, чем добыча нефти, и намного больше, чем развитая инфраструктура туризма.

В 1970 году после мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции «Луна-17» в путешествие по спутнику Земли отправился «Луноход-1».

В 1996 году австралиец Крэг Макгарри за 38 минут 38 секунд провез перед собой коляску с собственным сыном по 10-километровой трассе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 ноября чтит память пресвитера Эрмея и епископа Мирского Никандра. В народе день назвали «Ерёма - сиди дома».

Что сегодня нельзя делать

В народе день считается несчастливым. Лучше не выходить из дома без особой необходимости и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом. Нельзя ничего давать в долг. День плохо подходит для бракосочетаний, судебных процессов и близкого общения с малознакомыми людьми. Считается, что если сыграть сегодня свадьбу, то скоро молодые разведутся, а если заключить сделку, то ее результат не принесет успеха. Очень важно сохранять спокойствие.

Приметы на 17 ноября

Читайте такжеМихайлов день 2020: когда отмечаем, традиции и запреты праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман – к оттепели, иней на деревьях и траве - к холодам;

- выпало много снега - будет хороший урожай озимых;

- снег выпал и не тает - весной будет много подснежников.

17 ноября именины

Именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи и Евгении.

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Автор: Нана Черная