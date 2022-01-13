По меньшей мере до 19 января страна снова будет пускать иностранцев с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

С 13 января 2022 года Черногория упростила условия въезда для туристов, которые действовали с конца прошлого года, позволив невакцинированным туристам попасть в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в Черногории.

В частности, теперь в страну можно будет попасть при условии наличия одного из четырех документов:

подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда

отрицательный результат быстрого теста на антиген не старше 48 часов

подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, которому должно быть не менее 10 дней и не более 180 дней)

Читайте такжеГермания не упростила въезд для туристов из УкраиныОтметим, до этого попасть в Черногорию могли только вакцинированные туристы или переболевшие.

При этом следует учитывать, что нынешний порядок въезда в страну будет действовать до 19 января, а затем снова будет пересматриваться.

Как ранее сообщал УНИАН, с 14 января 2022 года Кипр также несколько смягчит условия въезда для туристов.

В частности, с 05:00 14 января 2022 года перед посадкой в самолет, который направляется в Республику Кипр, необходимо будет предъявлять на выбор или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета, или более дешевый отрицательный результат экспресс-теста, сданного в течение 24 часов до вылета. До этого подходил лишь ПЦР-тест.

Кроме того, теперь туристы, которые получили бустерную дозу вакцины от COVID-19, освобождаются от необходимости сдавать экспресс-тест через 72 часа после прибытия на Кипр. Всем остальным придется бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус в передвижных лабораториях Минздрава.