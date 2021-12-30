Со 2 января 2022 года вступают в силу обновленные условия въезда в Черногорию.

Черногория ужесточила правила въезда для украинцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации со 2 января 2022 года вступают в силу обновленные условия въезда в Черногорию. Отныне въезд разрешается при наличии одного из двух документов: подтверждения проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда; подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест на антиген, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней)", - говорится в сообщении.

В обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

"Это значит, что въехать в Черногорию только с отрицательным тестом больше нельзя. Указанные условия въезда действуют до 12 января", - уточнили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 декабря 2021 года украинские туристы могли при разных условиях (тестирование, карантин, вакцинация, виза, без дополнительных условий) путешествовать в 160 стран мира.

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