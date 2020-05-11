"Выше, потом ниже": глава airBaltic рассказал, что будет с ценами на авиабилеты после возобновления полетов

В компании объяснили причину возможного повышения цен на билеты.

Стоимость авиаперелетов на самолетах авиакомпании airBaltic в долгосрочной перспективе снизится, однако после возобновления сообщения будет небольшое повышение.

Об этом рассказал исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаусс, пишет "Delfi".

"Мы прогнозируем, что цены на билеты будут чуть ниже, чем до кризиса, поскольку расходы авиакомпаний на топливо и другие вещи будут ниже", - пояснил Гаусс.

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Он также пояснил, что при возобновлении авиасообщения цены на билеты будут выше, поскольку будет меньше рейсов. Но в долгосрочной перспективе, наоборот, цены могут быть ниже, чем до кризиса, вызванного распространением COVID-19.

Как сообщал УНИАН, ранее airBaltic объявила, когда планирует возобновить рейсы в Украину

На днях сразу три авиакомпании сообщили о возобновлении рейсов из Украины в конце мая - начале июня.