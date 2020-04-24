Авиакомпания airBaltic объявила, когда планирует возобновить рейсы в Украину

Сначала латвийский авиаперевозчик начнет летать из Киева, а потом из Одессы.

Бюджетный авиаперевозчик airBaltic (Латвия) планирует с июня 2020 года возобновить полеты в Украину – сначала в Киев, а с августа начать авиарейсы в Одессу.

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Об этом говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.

При этом билеты с авиаперелетами из Киева в Ригу уже сейчас доступны в системе бронирования авиаперевозчика. В июне их стоимость начинается от 87 евро в обе стороны за билет без багажа.

"Согласно решению правительства Латвии относительно чрезвычайного положения, мы планируем начать регулярные авиарейсы начиная с 13 мая", - сообщили в airBaltic. В первые недели авиакомпания планирует начать полеты в 14 городов Европы, а до конца лета авиакомпания запланировала открыть полеты по 49 направлениям, в частности на такие курорты, как Дубровник (Хорватия), Ницца (Франция), Барселона (Испания). Кроме Риги прямые авиарейсы будут восстановлены из аэропортов Вильнюса и Таллина.

airBaltic анонсировала также введение новых гигиенических процедур на борту самолетов, чтобы путешествия были безопасными.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Европейская комиссия обсуждает новые правила для авиаперевозчиков на фоне вероятного ослабления карантинных ограничений. Кроме ужесточения требований к дезинфекции самолетов и аэропортов, рассматривается возможность введения дистанции в салонах самолетов, оставляя место посередине пустым.

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