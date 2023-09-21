Также при пабе есть мини-отель, который обустроили в домике директора школы.

В Великобритании лучшим пабом страны признали заведение, расположенное в переоборудованном здании, где раньше была школа. Как пишет The Sun, речь идет о заведении под названием Cholmondeley Arms, расположенном в графстве Чешир.

Отмечается, что здание бывшей школы владельцы паба Тим и Мэри купили в 2011 году. Проведя действительно выдающуюся работу, они превратили его в популярное заведение, предлагающее гостям до 366 видов джина (не говоря уже о пиве), а также собственное уникальное меню, включая десерт "Cholmondeley Mess" и коктейль "Cholmondeley Chaser".

Но стать победителем Great British Pub Awards они смогли не из-за широкого ассортимента джина, а из-за уникальной атмосферы и собственного календаря событий. Он в частности включает музыкальные вечера и недели тематического меню.

При пабе есть собственный мини-отель на шесть номеров, оборудованных в отдельном здании – "домике директора". Каждый номер назван в честь одного из бывших учителей школы, например, мисс Фриттон или мистера Чипса. Стоимость проживания в таком номере будет стоить от 110 фунтов стерлингов за ночь. В каждом номере есть душ или ванна. В комплект также входит завтрак или ланч в пабе.

"Когда мы открылись, я сказал, что мы можем быть маяком надежды для сельских пабов, но теперь мы можем стать амбассадорами в качестве паба года в Великобритании", – сказал совладелец паба Тим Берд.

В отзывах на популярном туристическом портале TripAdvisor люди в восторге от паба.

"Просто здорово наслаждаться деревенским пабом, когда все просто идеально, а владельцы и персонал просто знают, что они делают. Изысканно", - написал один из туристов.

"Жаль, что мы живем в 2,5 часах езды, но, вероятно, хорошо, так как я хотел бы есть здесь все время!" - отмечает другой.

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