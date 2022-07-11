Схождение ледника застало десятерых туристов из Великобритании и США врасплох.

Британец Гарри Шиммин, отправившийся в компании еще 9 туристов из Великобритании и США и местных гидов на экскурсию по горам Тянь-Шаня в Кыргызстане, сумел заснять впечатляющий сход ледника.

Видео Шиммин опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мы только что достигли самой высокой точки похода, и я отделился от группы, чтобы сфотографироваться на вершине утеса. Пока я фотографировал, я услышал позади себя звук глубокого треска льда. Здесь начинается видео. Я был там уже несколько минут, поэтому знал, что рядом со мной есть место для укрытия. Я был на краю обрыва, поэтому мог только бежать от укрытия (поэтому я и не двигаюсь). Да, я оставил это до последней секунды, и да, я знаю, что было бы безопаснее сразу отправиться в убежище. Я прекрасно понимаю, что сильно рисковал", – написал экстремал.

При этом он отметил, что в итоге он отделался лишь легким испугом, лишь покрывшись небольшим слоем снега, без единой царапины.

"Я почувствовал головокружение. Я знал, что остальная часть группы была дальше от лавины, так что все должно быть в порядке. Когда я снова присоединился к ним, я увидел, что все они в безопасности, хотя одна из нас довольно сильно порезала колено, другой упал с лошади и получил легкие синяки. Вся группа смеялась и плакала, счастливая, что осталась в живых (включая девушку, порезавшую колено). Только позже мы поняли, насколько нам повезло. Если бы мы прошли на 5 минут дальше в нашем походе, мы все были бы мертвы. Если внимательно посмотреть на видео, то можно увидеть слабую серую дорожку, вьющуюся по траве. Это был путь. Мы пересекли его позже, идя среди массивных ледяных валунов и камней, которые были отброшены намного дальше, чем мы могли бы пробежать, даже если бы мы действовали немедленно. Что еще хуже, тропа проходит вдоль невысокого хребта, скрывая гору от глаз, поэтому мы бы услышали рев только перед тем, как погаснет свет", – поделился впечатлениями мужчина.

Как сообщал УНИАН, ранее в итальянских Альпах на туристов также обрушился ледник, однако им повезло куда меньше: есть погибшие и травмированные.