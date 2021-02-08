Глава МИД Дмитрий Кулеба предположил, что некоторые страны под предлогом эпидемических ограничений могут создавать искусственные препятствия в мобильности людей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в условиях пандемии возобновление действия безвизовых режимов, в том числе «безвиза» между Украиной и Европейским Союзом, станет серьезным тестом для человечества на единство.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Глава МИД заявил, что в условиях борьбы с коронавирусом важным показательным тестом станет возобновление мобильности в мире, в том числе полноценное функционирование безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

«Вот там мы увидим очень серьезные вещи. Насколько мобильность в мире возобновиться, и в условиях, скажем так, контролируемой пандемии, и в процессе ее угасания, насколько быстро люди в мире снова начнут путешествовать, не будут ли придуманы искусственные ограничения для контроля над передвижением людей в мире, не будут ли введены дополнительные сложности, дополнительные процедуры...», - отметил Кулеба.

По его мнению, некоторые ограничения могут быть вполне разумными.

«И не надо считать, что любая дополнительная процедура является дискриминационной по определению, но где пройдет та граница между разумными процедурами, направленными на защиту здоровья граждан, и процедурами, которые существенно ограничивают мобильность людей в мире, - это будет очень серьезный тест для человечества на его единство», - подчеркнул Кулеба.

Также он прокомментировал идеи введения паспортов прививок для путешествий, которые считает поспешным решением из разряда «а давайте что-то сделаем».

«Насколько мне известно, никаких целостных решений по поводу паспортов прививок нет. В одних странах говорят - а давайте, в других - а мы не будем. Поэтому какого-то системного решения по этому поводу не существует. Происходит рефлексия под давлением пандемии и требований к правительствам то сделать», - добавил министр.

По его мнению, мобильность была одним из ключевых признаков мира и делала его более гуманным.

«Вводить искусственные механизмы контроля и сдерживания мобильности - это действительно будет отбрасыванием мира в прошлое, даже намного хуже, чем сама пандемия», - сказал Кулеба.

При этом, еще одним тестом глава МИД назвал вопрос доступа к вакцинам от коронавируса в мире.

Кулеба считает, что страны, которые сотрудничают с Украиной в вопросе поставок вакцины, являются друзьями. Хотя он не назвал эти страны, но указал, что системным партнером является Европейский Союз и глобальная инициатива COVAX.

«И сейчас мы уже видим, как приходится дипломатам и политикам искусно балансировать войну за вакцины с необходимостью помогать ближайшему партнеру», - отметил он.

Также глава МИД назвал оптимистичные и умеренные аспекты сотрудничества между странами в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас для всех очевидно, что коронавирус является угрозой для здоровья людей, но мне кажется, самый интересный вопрос сейчас — станет ли коронавирус вакциной от эгоизма в мире, не сделает ли прививку, если сделает, то насколько долго она продержится? Я остаюсь умеренным оптимистом, я считаю, что коронавирус завел нас в период, когда страны демонстрируют большее единство, большую солидарность друг с другом. И в этом я оптимист, а умерен я в том, что я считаю, что это временное явление», - добавил Кулеба.

«Я думаю, что как только все рынки насытятся вакцинами, а госпитали лекарствами и надежными протоколами для лечения коронавируса, - ситуация начнет откатываться назад, и мы снова будем слышать много эгоистической риторики в мире со стороны разных стран», - подытожил министр.

Открытие границ для украинцев в условиях пандемии

Ранее заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в ЕС и на уровне ВОЗ рассматривают вопрос о введении справок о вакцинации или иммунных паспортов.

При этом Ляшко отметил, что справка о прививке от COVID-19 не будет обязательной в Украине, пока доступ к вакцинам будет ограниченным.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что европейские страны будут ограничивать въезд на свои территории лиц, которые не сделали прививки против COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко