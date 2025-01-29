Несколько компаний уже возобновили авиасообщение с Сирией - это открывает новые возможности для туристов.

Turkish Airlines запустила рейсы из Стамбула в сирийскую столицу Дамаск три раза в неделю с 23 января. Также ожидается, что Royal Jordanian возобновит рейсы в конце месяца. Кроме того, Qatar Airways начала летать в Дамаск, несмотря на напряженную атмосферу, которая сохраняется после свержения бывшего президента Башара Асада и его жестокого репрессивного режима сирийскими повстанцами, пишет Express.

В это же время Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует воздержаться от любых поездок в Сирию из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Однако основатель туристической компании Untamed Borders Джеймс Уиллкокс заявляет, что с нетерпением ждет возможности возобновить туры в страну, когда ситуация улучшится.

Эта страна, по его словам, предлагает широкий спектр уникальных достопримечательностей для посетителей. В частности, Syria Scope Travel отмечает, что в Сирии можно найти и природную красоту — от побережья Средиземного моря до обширных пустынных ландшафтов и зеленых гор; и бюджетные развлечения — роскошные отели, экскурсии по разумным ценам; праздники и фестивали, включая международную выставку в Дамаске и музыкальный фестиваль в Пальмире. И многое другое.

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Ранее УНИАН сообщал, что США смягчили санкции против Сирии после изгнания Асада. В частности Вашингтон временно отменил ограничения на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии. Однако есть нюанс.

Кроме того, Сирия запретила ввоз товаров из Ирана, России и Израиля. "Этот шаг усиливает напряженность в регионе, особенно между Сирией и этими странами, а также влияет на международную торговлю", - пишет Turkiye Today.

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