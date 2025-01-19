Также страна запретила въезд в страну гражданам Ирана и Израиля.

Администрация переходного периода и портов Сирии объявила о новом указе, который запрещает импорт товаров из Ирана, России и Израиля. Такое решение приняли после того, как сирийское правительство ввело ограничения на въезд граждан из Ирана и Израиля, пишет Turkiye Today.

"Этот шаг усиливает напряженность в регионе, особенно между Сирией и этими странами, а также влияет на международную торговлю. Это решение имеет важное значение для соседних стран и мировой торговли, особенно для Турции, которая имеет тесные торговые отношения с Сирией", - подчеркнули в издании.

Отмечается, что указ министерства финансов Сирии, который был издан 17 декабря, запрещает ввоз в Сирию товаров, которые происходят из вышеупомянутых стран. Такой запрет будет действовать во всех сухопутных и морских пограничных портах страны.

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Также сирийские власти запретили въезд в страну гражданам Ирана и Израиля, поэтому в Turkish Airlines заявили, что больше не будут перевозить пассажиров из этих стран в Сирию.

Ситуация в Сирии - последние новости

После свержения режима сирийского диктатора Башара Асада США смягчили санкции против страны. Вашингтон временно отменил ограничения на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии, на расчеты за энергоресурсы, а также на денежные переводы через Центральный банк Сирии.

Также сообщалось, что главы МИД Германии и Франции впервые после падения режима Асада прибыли в Сирию. Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро провели переговоры с нынешним лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа.

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