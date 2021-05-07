Исключение составляют только жители Новой Зеландии.

Австралия не будет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2022 года.

Об этом заявил министр торговли и туризма Австралии, передает BBC.

Исключение составляют только жители Новой Зеландии. Сообщение с этой страной возобновилось почти в полном объеме месяц назад.

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Отмечается, что власти Австралии довольны результатами борьбы с пандемией коронавируса и ходом вакцинации населения. Однако, открытие границ там считают преждевременным.

В правительстве добавили, что пример Индии наглядно показывает, что острая фаза пандемии миновала далеко не везде в мире.

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Автор: Александр Топчий