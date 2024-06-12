Возглавила рейтинг мальтийская столица Валлетта.

Многие туристы, отправляясь на отдых в другую страну, предпочитают передвигаться по местности не на общественном транспорте, а на арендованном авто. Таким образом они стремятся получить большую свободу передвижения и доступ к тем локациям, куда нельзя доехать на автобусе или поезде.

Сервис по бронированию путешествий Skyscanner изучил цены на аренду автомобилей в городах разных стран Европы, чтобы определить, где выгоднее всего брать машину напрокат. Возглавила рейтинг столица Мальты Валлетта, где средняя цена за день аренды авто составляет 20,68 фунтов стерлингов (около 26,5 долларов).

При этом лучшей страной Европы для посуточной аренды машин признали Испании – сразу четыре ее города попали в первую десятку рейтинга.

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10 городов Европы с самыми дешевыми ценами на аренду авто в 2024 году

1. Валетта, Мальта – 20,68 фунтов стерлингов (около 26,5 долларов).

2. Фару, Португалия – 22,82 фунтов стерлингов (около 29,3 долларов).

3. Анталья, Турция – 23,11 фунтов стерлингов (около 29,7 долларов).

4. Пафос, Кипр – 24,30 фунтов стерлингов (около 31,2 долларов).

5. Севилья, Испания – 25,39 фунтов стерлингов (около 32,6 долларов).

6. Аликанте, Испания – 25,41 фунтов стерлингов (около 32,65 долларов).

7. Валенсия, Испания – 25,42 фунтов стерлингов (около 32,7 долларов).

8. Ларнака, Кипр – 25,96 фунтов стерлингов (около 33,35 долларов).

9. Малага, Испания – 25,98 фунтов стерлингов (около 33,4 долларов).

10. Лиссабон, Португалия – 25,99 фунтов стерлингов (около 33,4 долларов).

При этом эксперты Skyscanner установили, что лучше всего арендовать машину за 1-2 недели до начала поездки. Так, за семь дней до начала использования выгоднее бронировать машину в Испании, Португалии и Греции, а вот во Франции лучше всего заказывать машину за 14 дней до начала вашего приключения.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали самые живописные автомобильные маршруты Европы. Кроме предоставления доступа к лучшим европейским локациям и великолепных пейзажей, они также позволяют туристам охватить несколько разных регионов за одну поездку.

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