24 июля рейсы останавливал аэропорт Кельна, а 25 июля климатические активисты вмешались в работу аэродрома во Франкфурте-на-Майне.

В течение нескольких последних лет в странах Западной Европы, в первую очередь в Германии, климатические активисты начали прибегать ко все более радикальным действиям, пытаясь привлечь внимание к проблемам экологии. В частности, нередко страдают аэропорты.

Только в течение последних двух дней экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") смогли парализовать работу двух крупных аэропортов Германии. Так, утром 25 июля 2024 года они на несколько часов парализовали авиасообщение во Франкфурте-на-Майне – это крупнейший аэропорт Германии, который также является одним из самых мощных транзитных узлов в мире, пишет Spiegel.

Несколько демонстрантов сумели пробраться на территорию аэропорта и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе, поэтому в течение нескольких часов взлет и посадка самолетов были приостановлены, сообщили в пресс-службе федеральной полиции.

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На данный момент авиасообщение частично восстановлено, взлеты и посадки снова происходят, однако еще не все взлетно-посадочные полосы полностью используются, сообщил представитель аэропорта.

Между тем, пассажиров призывают заранее проверять статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.

Стоит отметить, что вчера, 24 июля 2024 года, активисты этого же движения также на несколько часов останавливали работу аэропорта Кельн/Бонн, который является шестым по объему пассажиропотока в Германии: рано утром пять человек вошли в аэропорт и приклеили себя к полосе.

В то же время активисты Letzte Generation на своей официальной странице на платформе X опубликовали фото из франкфуртского аэропорта и объявили о своих требованиях.

"Продолжение добычи и сжигания нефти, газа и угля является угрозой нашему существованию. Мы объединили усилия на международном уровне: избавьтесь от окаменелостей до 2030 года!", – заявили активисты.

Тем временем в полиции заявили, что против ативистов было возбуждено уголовное дело из-за нарушения "Закона о собраниях", опасного вмешательства в воздушное движение и нарушения границ.

Как сообщал УНИАН, ранее климатические активисты призвали высшую судебную инстанцию Европы признать РФ виновной в создании "климатической катастрофы", ведь война России против Украины способствует резкому росту выбросов парниковых газов

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