В Германии климатические активисты штурмовали крупнейший угольный рудник

Представитель активистов заявила, что на территорию шахты попали около 1000 человек.

В западной Германии климатические активисты штурмовали крупнейший рудник по добыче бурого угля Garzweiler, в результате чего восемь полицейских получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сотни активистов протестовали против добычи угля и требуют принятия мер против изменения климата. В свою очередь полиция Аахена использовала против них баллончики с перцовым спреем. По предварительным подсчетам, восемь полицейских получили ранения.

Mensen worden weggehaald door de politie. Wij zullen zo lang mogelijk blijven, de #klimaatcrisis is wordt zo niet opgelost #EndeGelaende#Kohleausstieg#ClimateJustice ✊🏻✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/uxzXuvCMQP — Code Rood (@Klimaatactie) June 22, 2019

Представитель активистов заявила, что на территорию шахты попали около 1000 человек, полиция не приводит данных о количестве протестующих. На кадрах также видно, как полицейские задерживаю активистов.

В субботу вечером полиция заявила, что была попытка освободить задержанных протестующих и призвала демонстрантов оставаться "мирными и сотрудничающими". В то же время остальную часть шахты полицейские попытались разогнать от протестующих ночью.

Около 8000 демонстрантов начали марш в начале субботы из Кейенберга вдоль края шахты, где уголь добывают открытым способом.

Но группа под названием Ende Gelaende провела отдельный марш с участием примерно 1600 человек, прорвав в результате кордоны полиции во многих местах, и полиция начала сообщать о травмах.

По словам представителя компании, из соображений безопасности четыре из шести производственных участков рудника были закрыты владельцем энергетического гиганта RWE.