В 2018 году Украина введет электронные визы для иностранцев. Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью LB.ua.

"В следующем году мы планируем ввести электронную визу для въезда в Украину. Это позволит разгрузить наши консульские пункты в аэропортах, когда одним рейсом прибывает 40-50 иностранцев, которым на месте нужно оформить визу, поэтому возникает очередь и первый контакт с Украиной для них не очень психологически удачный. Уже проведены подготовительные процедуры и думаю, что в течение первого квартала 2018 года электронная виза станет реальностью", - рассказал он.

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