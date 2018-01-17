"Укрзализныця" ввела функцию заказа билетов с пересадками

18:08, 17 января 2018
Новости туризма
535

В случае отсутствия прямого сообщения между нужными станциями онлайн-сервис "Укрзализныця" будет предлагать альтернативный вариант поездки с пересадками.

фото УНИАН

С сегодняшнего дня в онлайн-сервисе "Укрзализныци" появилась новая функция поиска маршрутов с пересадками.

В случае отсутствия прямого сообщения между нужными станциями онлайн-сервис "Укрзализныця" будет предлагать альтернативный вариант поездки с пересадками. При этом будет указано время ожидания и станции пересадки. Все билеты пассажиры смогут оплатить одной суммой в конце заказа. 

Как сообщал УНИАН, в международных кассах "Укрзализныци" наконец-то разрешили платить карточкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #онлайн-билеты Укрзализныци#билеты на поезд с пересадками