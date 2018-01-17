"Укрзализныця" ввела функцию заказа билетов с пересадками
18:08, 17 января 2018Новости туризма
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В случае отсутствия прямого сообщения между нужными станциями онлайн-сервис "Укрзализныця" будет предлагать альтернативный вариант поездки с пересадками.
Все билеты пассажиры смогут оплатить одной суммой в конце заказа / фото УНИАН
С сегодняшнего дня в онлайн-сервисе "Укрзализныци" появилась новая функция поиска маршрутов с пересадками.
В случае отсутствия прямого сообщения между нужными станциями онлайн-сервис "Укрзализныця" будет предлагать альтернативный вариант поездки с пересадками. При этом будет указано время ожидания и станции пересадки. Все билеты пассажиры смогут оплатить одной суммой в конце заказа.
Как сообщал УНИАН, в международных кассах "Укрзализныци" наконец-то разрешили платить карточкой.
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