В международных кассах "Укрзализныци" наконец-то разрешили платить карточкой
"Укрзализныця" наконец устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.
С 16 января рассчитываться за билеты в международных кассах ПАО "Укрзализныця" можно с помощью платежных карточек. Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
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"Платежными карточками отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные", - написал он.
По словам Кравцова, таким образом железная дорога устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.
Сейчас "Укрзализныця" планирует расширять сеть международных железнодорожных касс.
Платежными карточками отныне можно рассчитаться за билеты в— Евгений Кравцов (@Kravtsov_e) January 16, 2018
международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные. Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами. Расширяем и сеть международных железнодорожных касс. pic.twitter.com/uDhQ5Up4EE