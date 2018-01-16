В международных кассах "Укрзализныци" наконец-то разрешили платить карточкой

10:20, 16 января 2018
Новости туризма
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"Укрзализныця" наконец устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.

фото УНИАН

С 16 января рассчитываться за билеты в международных кассах ПАО "Укрзализныця" можно с помощью платежных карточек. Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

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"Платежными карточками отныне можно рассчитаться за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные", - написал он.

По словам Кравцова, таким образом железная дорога устранила несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.

Сейчас "Укрзализныця" планирует расширять сеть международных железнодорожных касс.

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Теги: #Укрзализныця билеты#Укрзализныця международные поезда