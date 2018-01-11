Туристка не смогла попасть в дамскую комнату из-за сексуального кенгуру (фото)

Туристка не смогла попасть в дамскую комнату в национальном парке вблизи австралийского города Перта. Причиной стал кенгуру.

Судя по опубликованной 30-летней Сандриной Даньяу фотографии, животное разлеглось возле двери в уборную, передает News.com.au.

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Туристка решила не мешать отдыхающему кенгуру, который напомнил мужчину, ждущего в постели свою даму. Тем более, по ее словам, кенгуру был внушительных размеров.

Даньяу рассказала, что смеялась так, что не могла остановиться, увидев животное в этой позе. "Не удивилась бы, если бы он вдруг сказал: "Эй, девчонка, как дела?", — прокомментировала она.

Ранее австралийский фотограф Джексон Винсент случайно снял кадр с кенгуру, который, как отметили пользователи соцсетей, похож на президента России Владимира Путина.