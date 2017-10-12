В Австралии заметили кенгуру-любителя позировать, как голоторсый Путин (фото)

Австралийский фотограф Джексон Винсент случайно снял кадр с кенгуру, который, как отметили пользователи соцсетей, похож на президента России Владимира Путина. Животное мужчина увидел, когда выгуливал своего пса, передает BuzzFeed.

Читайте такжеНемецкий журнал назвал Путина "собакой", в России возмущены

Сообщается, что почти 2-метровый кенгуру весом в 100 кг купался в водоеме и позировал, как человек.

Пользователи в Австралии не собирались ни с кем сравнивать животное, но другие сразу же отметили внешнее сходство с Путиным, который любит позироват фотокамерам, купаясь в реке.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву. Через некоторое время в сети появилась порция снимков и фотожаб Путина с голым торсом.