В США отменили фестиваль искусств Burning Man из-за коронавируса

Организаторы обещают вернуть деньги за уже приобретенные билеты на фестиваль.

В США отменили ежегодный фестиваль независимого искусства Burning Man из-за стремительного увеличения инфицированных коронавирусом в стране и мире.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля, пишет Громадське.

«Да, мы разбиты. И знаем, что вы тоже. Здоровье и благополучие наших участников, сотрудников и жителей штата Невада — наши приоритеты», — говорится в заявлении.

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Организаторы сообщили, что попытаются провести фестиваль в онлайн формате. Они предупреждают, что подобная попытка может стать как большой ошибкой, так и увлекательным успехом.

Организаторы обещают вернуть деньги за уже приобретенные билеты на фестиваль. В то же время они призывают пожертвовать часть денег для проведения мероприятия онлайн.

«Burning Man» — ежегодный восьмидневный фестиваль независимого искусства в американском штате Невада, в пустыне Блэк-Рок. В рамках фестиваля в пустыне устанавливают различные арт-объекты.

В этом году фестиваль должен был проходить с 30 августа по 7 сентября.

По состоянию на утро 11 апреля США остаются лидером по количеству инфицированных коронавирусом — более 502 тысяч. В целом в мире почти 1,7 млн инфицированных.