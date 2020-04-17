За границей уже 49 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции - МИД

Сейчас за границей 152 украинца лечатся от COVID-19.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что за границей уже 49 украинцев выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе по состоянию на 20:00 16 апреля.

За последние сутки от COVID-19 вылечились еще 23 украинца. На сегодня количество граждан Украины, которые вылечились за границей, составляет 49.

В частности, в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше - 6, в Японии и Доминиканской Республике - по 4, в Италии и Нигерии - по два, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Португалии, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Египте - по одному.

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Количество умерших остается неизменным - шесть человек (в Италии - 4, во Франции и США - по одному).

Кроме того, за границей 152 украинца лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Чехии - 6, в Испании - 5, в Германии - 4, в Австрии - 3, в США и Португалии - по 2, в Швеции, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской федерации, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте - по одному.

16 тысяч 156 украинцев обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Защита".

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