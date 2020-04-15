COVID-19 уже не сдержать: ЕС будет постепенно открывать границы Шенгена

Открытие внутренних и внешних границ будет происходить поэтапно.

Евросоюз будет постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения на пересечение границ шенгенской зоны.

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Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на соответствующее распоряжение совместного предложения президента Еврокомиссии и Европейского Совета.

«Распространение вируса не может быть сдержано с помощью границ, а действия, предпринимаемые в изоляции, имеют все меньший эффект», – констатируют руководители ЕС.

Постепенное ослабление не только повлияет на охрану здоровья, но и на производственные цепочки и национальные и трансграничные транспортные системы, необходимые для свободного передвижения людей, товаров и услуг, пояснили в ЕС.

Открытие внутренних и внешних границ будет происходить поэтапно. Даты и указаний пока нет.

В то же время руководители ЕС отметили, что «открытие границ – вопрос долгосрочный».

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз ограничил пересечение границ в связи с пандемией коронавируса.

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