На австрийский горнолыжный курорт могут подать в суд 2500 туристов, подхвативших коронавирус

Австрийский курорт Ишгль обвиняют в том, что там слишком долго тянули с закрытием из-за вспышки коронавируса.

Около 2500 человек предварительно подписались, чтобы присоединиться к коллективному иску против австрийского горнолыжного курорта Ишгль, после заражения коронавирусом после отдыха там.

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Как сообщает Independent, Ишгль в тирольском регионе уже находится под следствием после того, как сотни случаев заражения коронавирусом были прослежены до самого курорта.

Австрийская ассоциация защиты прав потребителей (VSV) обвинила власти Ишгля в том, что они слишком поздно предприняли шаги по пресечению вспышки болезни.

VSV пригласила пострадавших отдыхающих зарегистрироваться на своем веб-сайте. Всего за пять дней зарегистрировались 2500 посетителей, 80 процентов из которых-немцы, сообщает CNN.

На веб-сайте говорится, что те, кто посетил горнолыжные курорты Ишгль, Пазнаунталь, Санкт-Антон, Зельден и Циллерталь 5 марта или позже и вскоре после этого у них был диагностирован COVID-19, "могут иметь право требовать возмещения ущерба от тирольских властей", при условии, что ассоциация может предоставить доказательства халатности.

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"Глобальная пандемия коронавируса квалифицируется как форс-мажор, и никто не может нести ответственность за любой понесенный ущерб... Однако сохранение горнолыжных курортов открытыми, даже если власти знали или должны были знать об угрозе массового заражения, безусловно, является поводом для рассмотрения исков о возмещении ущерба", - отмечают в VSV.

Также отмечается, что уголовная полиция Тироля проводит расследование по подозрению в "халатном обращении с людьми из-за инфекционных заболеваний", часть которого касается подозрения в том, что компания общественного питания скрыла положительный тест работника на коронавирус в феврале 2020 года.

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