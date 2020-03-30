"Оставайтесь дома": на самой знаменитой вершине Швейцарии написали призыв к гражданам из-за коронавируса

Сейчас в Швейцарии обнаружили уже свыше 14 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Каждый вечер в течение последней недели на вершину горы Матерхорн в Швейцарии проектировали световой надпись "Оставайтесь дома" или "Надежда".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Читайте такжеВ Швейцарии количество заразившихся коронавирусом за сутки выросло более чем на тысячу

По последним данным Федерального офиса общественного здоровья, в Швейцарии обнаружили уже более 14 330 случаев инфицирования коронавирусом, из них 1123 – за последние 24 часа. Количество погибших достигло 257.

"Кризис продлится, количество новых случаев и дальше будет расти. Мы должны защитить население и больницы. Ограничительные меры дают результат, но нужна ваша дисциплина: соблюдать дистанцию, ограничивать социальные контакты и оставаться дома", - отметил в своем Twitter Ален Берсе, руководитель Федерального департамента внутренних дел.

Швейцария начала внедрять первые карантинные ограничения более 3 недель назад. Около 2 недель назад закрылись школы, бары, рестораны и непродуктовые магазины, людей призвали, по возможности, работать дистанционно.

Около 150 тысяч предприятий перевели сотрудников на сокращенный график. Наиболее пострадавший швейцарский кантон, Тичино, на границе с Италией, остановил все производство.

В правительстве Швейцарии анонсировали пакет поддержки для бизнеса объемом 44 миллиарда долларов, однако признают, что этого недостаточно для смягчения экономических последствий пандемии.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Швейцария перенесла референдум об отмене соглашения с ЕС, которое гарантирует свободное передвижение граждан между Швейцарией и странами-членами ЕС.

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