Застрявшие за границей: возвращения в Украину ожидают более 20 тысяч туристов (видео)

Забирают из-за границы украинских граждан не только самолетами, но и поездами.

Возвращение домой ждут более 20 тысяч украинцев, оказавшихся за рубежом. Такие данные предоставляет Министерство иностранных дел Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В частности, более тысячи туристов застряли на Бали и Кипре. 120 - в Доминикане и на Шри-Ланке также с нетерпением ждут эвакуации.

Забирают из-за рубежа наших соотечественников не только самолетами, но и поездами. "Укрзализныця" назначила два эвакуационных поезда из Польши – они прибудут сегодня. На днях прилетают два борта из Нью-Йорка и Торонто. Так, из США и Канады хотят вернуться больше людей, чем есть мест в самолете.

Единственный действующий аэропорт – "Борисполь" – пока принимает только спецрейсы. Накануне здесь было уже несколько десятков таких бортов, пассажирам меряют температуру, некоторым делают экспресс-тесты на коронавирус.

Дипломаты обещают вернуть из-за рубежа всех, и их тщательно проверят после прибытия на Родину.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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