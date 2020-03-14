Польша закрывает границу для иностранцев из-за вспышки коронавируса

Запрет не будет касаться грузовых перевозок.

Польша объявила чрезвычайное положение с полуночи 15 марта и временно закрывает свои границы для иностранцев. В рамках ограничительных мер польская власть также останавливает международные пассажирские железнодорожные перевозки и авиасообщение.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на польские СМИ.

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Власть Польша таким образом пытается уберечь поляков от «импортированного» коронавируса.

Ограничение на въезд будет действовать 10 дней, в случае необходимости этот срок могут продлить. Поляков из-за границы отправлять на 14-дневную обсервацию.

Под ограничения попали и торговые и развлекательные заведения, массовые мероприятия с участием более 50 человек.

На сегодня в стране уже зарегистрировали 68 случаев заражения, два человека скончались.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку в 17 тысяч.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано два лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом и одна смерть.