Египет вводит визы для туристов

Новые правила въезда начнут действовать с 1 июня текущего года.

В Египте вводят туристические визы.

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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Egyptian Streets.

Как сообщается, решение о введении туристических виз принял премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Визы для туристов будут выдаваться сроком на 5 лет. Туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Визы вводятся с 1 июня 2020 года. Оформить их можно будет через египетские консульства или через портал по оформлению электронных виз.