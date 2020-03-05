Египет вводит визы для туристов
08:13, 05 марта 2020Новости туризма
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Новые правила въезда начнут действовать с 1 июня текущего года.
REUTERS
В Египте вводят туристические визы.
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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Egyptian Streets.
Как сообщается, решение о введении туристических виз принял премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
Визы для туристов будут выдаваться сроком на 5 лет. Туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.
Визы вводятся с 1 июня 2020 года. Оформить их можно будет через египетские консульства или через портал по оформлению электронных виз.
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