С горы Тростян сняли трех травмированных лыжниц с Киевской области

Сотрудники спецслужбы оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

На горе Тростян спасатели помогли трем туристкам, которые травмировались во время катания на лыжах.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, речь идет о 30-летней и 24-летней лыжницах из Киева и 62-летней жительнице Белой Церкви. Женщины получили травмы рук и головы. Работники спецслужбы оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и спустили их к подножию горы, где передали медикам.

С начала этого года во Львовской области спасатели помогли 69 травмированным туристам-лыжникам. Специалисты просят туристов помнить о безопасности во время отдыха на горнолыжных трассах: соблюдение безопасной скорости спуска и только по трассе, отдых на трезвую голову, с защитным снаряжением. В местах массового катания с гор неумелый и недисциплинированный лыжник представляет серьезную опасность для людей.