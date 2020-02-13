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С горы Тростян сняли трех травмированных лыжниц с Киевской области

12:43, 13 февраля 2020
Новости туризма
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С начала этого года на Львовщине спасатели помогли 69 травмированным туристам \ automandry.com.ua

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, речь идет о 30-летней и 24-летней лыжницах из Киева и 62-летней жительнице Белой Церкви. Женщины получили травмы рук и головы. Работники спецслужбы оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и спустили их к подножию горы, где передали медикам.

С начала этого года во Львовской области спасатели помогли 69 травмированным туристам-лыжникам. Специалисты просят туристов помнить о безопасности во время отдыха на горнолыжных трассах: соблюдение безопасной скорости спуска и только по трассе, отдых на трезвую голову, с защитным снаряжением. В местах массового катания с гор неумелый и недисциплинированный лыжник представляет серьезную опасность для людей.

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