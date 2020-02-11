В ОАЭ для туристов откроют исторический замок

Исторический форт XVIII века откроется после реконструкции в Рас-Аль-Хайме.

Исторический форт Дайя (Dhayah Fort), построенный в XVIII веке, пройдет полную реконструкцию и будет открыт для туристов в октябре 2020 года.

Читайте такжеВ Абу-Даби появилась новая экскурсия по мечетям

Об этом сообщили в Департаменте древностей и музеев эмирата Рас-Аль-Хайма, на территории которого и находится памятник, передает russianemirates.com. Там отметили, что Дайя – единственная сохранившаяся в ОАЭ крепость. Проект реконструкции выполняется совместно с Управлением туристического развития Рас-Аль-Хаймы, которое рассчитывает, что замок станет новым популярным туристическим направлением в эмирате.

Как ожидается, его смогут добавить в свою экскурсионную программу посетители всемирной выставки «ЭКСПО-2020». Замок, построенный на плато, состоит из двух частей и окружен каменной изгородью, главный вход находится на юго-западе.

В управлении сообщили, что район Дайя, где находится одноименный форт, и Шамаль (Shamal) были первыми обитаемыми районами в Рас-Аль-Хайме, в основном, благодаря своему стратегическому расположению на берегу моря. Из него можно было видеть корабли, заходящие в залив.

Кроме того, в форте были найдены остатки артиллерийских снарядов 1970-х годов, что говорит о том, что форт выполнял и оборонительную функцию. Последнюю реновацию форт проходил в 2000 году. С тех пор на его стенах появились граффити и различные надписи, оставленные туристами.