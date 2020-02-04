​В ОАЭ открылся геологический парк, раскрывающий секреты развития планеты (фото, видео)

В эмирате Шарджа открылся геологический парк c экспонатами возрастом 93 млн лет.

Геологический парк Buhais Geological Park, рассказывающий о чудесах развития планеты, открылся в эмирате Шарджа, в скалистой пустыне Al Madam.

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Новая достопримечательность расскажет посетителям о том, как выглядел местный ландшафт 93 млн лет назад. Один из главных «экспонатов» парка – огромный кусок океанической коры и мантии (офиолит), приковывающий интерес ученых со всего мира. Палеонтологические находки доказывают, что когда-то на месте современной Шарджи было древнее море Тетис. Сам парк расположен в остатках горного хребта, который в древности соединял горы Джебель-Бухайс и Джебель-Акаба, - эти места считаются настоящей сокровищницей для геологов, сообщает russianemirates.com.

Посетители могут ознакомиться с останками морских существ, которые обитали в море Тетис 70 млн лет назад. Также в числе достопримечательностей – могилы железного и бронзового веков, черные офиолитовые валуны, а также окаменелости моллюсков. Местная геостанция рассказываето формировании горного хребта Хаджар, каменистых равнин и песчаных дюн.

Парк расскажет об истории массового вымирания животных, произошедшего около 65 млн лет назад и уничтожившего три четверти всех морских и наземных организмов, включая нелетающих динозавров. Также в парке представлены остатки древнего поселения, которое доказывает, что местность была заселена еще 125 тыс. лет назад.

Часы работы парка: в воскресенья по четверг – с 09.00 до 19.20, по пятницам – с 14.00 до 19.30, по субботам – с 11.00 до 19.30. Вторник – выходной.

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