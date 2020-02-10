Украинские отели отказываются селить китайцев из-за угрозы коронавируса - Минздрав

Руководитель Центра общественного здоровья считает, что подобное поведение - недопустимо.

В Министерство здравоохранения поступила информация о том, что в некоторых регионах Украины гостиницы отказываются поселять китайцев из-за угрозы коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга.

По его убеждению, средства массовой информации должны успокаивать общественность в таких ситуациях.

"Чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных гостиницах", - подчеркнул Кузин.

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По его словам, подобное поведение - недопустимо.

"Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил и.о. гендиректора ЦОЗ.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 10 февраля в мире зарегистрировано 40 тысяч 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 910 летальных.