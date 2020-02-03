Миллион тюльпанов и аттракционы: под Киевом откроют уникальный дендропарк

В современном дендропарке высадят около 10 миллионов растений - деревья, кусты, газоны и цветы.

Новый современный дендропарк под названием "Добропарк" откроется в апреле 2020 года в Макаровском районе под Киевом.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент общественной организации Folk Ukraine, которая организовывала новогодние праздники на Софийской и Контрактовой площадях.

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Общая площадь парка равна 400 футбольным полям. Там уже высадили около 44 тысяч деревьев и кустов (растениям по 10-15 лет), обустроена система полива длиной в 38 километров, высажено 13 гектаров газонов. Над созданием места для отдыха работали полтора года. Большая часть времени ушла на обустройство рельефа и ручьев.

По словам Добруцкого, первую очередь парка откроют уже 24 апреля этого года. Здесь высадят поле тюльпанов, их будет более миллиона разного окраса. Также в парке появится лавандовая, гортензиевая и самшитовая долины, а также "долина Любви" с романтическими арт-инсталляциями и цветочными композициями в виде огромных сердец.

В планах создать здесь целую долину трав и долину с цветущих деревьев. На ней предполагается высадить 15 видов деревьев, которые цветут весной: сирень, магнолия, сакура, декоративные яблони, груши, сливы.

"Всего в парке мы планируем высадить около 10 миллионов растений. Это будет современный дендропарк с деревьями, кустами, газонами и цветами. Его полное обустройство займет от 3 до 5 лет. Здесь появятся парк динозавров с макетами уникальных животных, парк аттракционов. Планируем открыть площадку для проведения фестивалей, на которой смогут расположиться более 100 тысяч посетителей. Рядом кемпинг и палаточный городок, куда смогут приехать на отдых киевляне и остаться здесь на 2-3 дня", – добавил Добруцкий.

На территории парка есть 16 небольших озер, половину из которых благоустроят для купания. По всей территории разобьют велосипедные дорожки, будет действовать зона фуд-кортов. Именно в этом парке будут размещать пасхальные инсталляции в виде огромных разрисованных яиц и пасхальных зайцев, которые ранее выставлялись на Софийской площади в рамках фестиваля писанок.