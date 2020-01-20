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Стало известно, в какой стране пенсионерам живется лучше всего

17:28, 20 января 2020
Новости туризма
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В Португалии высокий уровень жизни при доступных ценах / textman.ru

Читайте такжеНазван главный туристический тренд 2020 годаОтмечается, что в Португалии высокий уровень жизни при доступных ценах, качественное медицинское обслуживание, мягкий климат, а также дружелюбные местные жители.

Как известно, данный рейтинг составляют ежегодно на базе таких критериев, как простота получения визы и вида на жительство, доступность и качество медицинских услуг, льготы для пенсионеров, цены на жилье, стоимость продуктов, климат, простота адаптации, развлечения, возможности для малого бизнеса.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина потеряла первое место в рейтинге дешевизны интернета.

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