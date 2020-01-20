Стало известно, в какой стране пенсионерам живется лучше всего

Список самых комфортных стран для жизни на пенсии возглавила Португалия.

Журнал International Living составил рейтинг лучших стран мира для пенсионеров (Annual Global Retirement Index 2020). Возглавила список Португалия.

Читайте такжеНазван главный туристический тренд 2020 годаОтмечается, что в Португалии высокий уровень жизни при доступных ценах, качественное медицинское обслуживание, мягкий климат, а также дружелюбные местные жители.

Как известно, данный рейтинг составляют ежегодно на базе таких критериев, как простота получения визы и вида на жительство, доступность и качество медицинских услуг, льготы для пенсионеров, цены на жилье, стоимость продуктов, климат, простота адаптации, развлечения, возможности для малого бизнеса.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина потеряла первое место в рейтинге дешевизны интернета.