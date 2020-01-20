Стало известно, в какой стране пенсионерам живется лучше всего
17:28, 20 января 2020Новости туризма
462 0
Список самых комфортных стран для жизни на пенсии возглавила Португалия.
В Португалии высокий уровень жизни при доступных ценах / textman.ru
Журнал International Living составил рейтинг лучших стран мира для пенсионеров (Annual Global Retirement Index 2020). Возглавила список Португалия.
Читайте такжеНазван главный туристический тренд 2020 годаОтмечается, что в Португалии высокий уровень жизни при доступных ценах, качественное медицинское обслуживание, мягкий климат, а также дружелюбные местные жители.
Как известно, данный рейтинг составляют ежегодно на базе таких критериев, как простота получения визы и вида на жительство, доступность и качество медицинских услуг, льготы для пенсионеров, цены на жилье, стоимость продуктов, климат, простота адаптации, развлечения, возможности для малого бизнеса.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина потеряла первое место в рейтинге дешевизны интернета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter