Напрямую в Китай и Катар: львовский аэропорт расширяет географию полетов

В прошлом году аэропорт открыл 8 направлений: в Данию, Грецию, Израиль и др.

Администрация львовского аэропорта запустит новые направления из Львова в Италию в 2020 году. В то же время аэропорт ведет переговоры с двумя китайскими перевозчиками об открытии полетов в Китай.

Об этом в комментарии ТРК Перший західний сообщила директор аэропорта Татьяна Романовская.

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Она отметила, что на итальянское направление претендует сразу несколько перевозчиков.

В прошлом году аэропорт открыл 8 направлений: в Данию, Грецию, Израиль и др. В общем, из Львова можно путешествовать самолетом по 54 направлениям.

«Будем расширять географию полетов. Хотим в Лиссабон, Норвегию, Финляндию. Уже не говорю про Китай или Катар. Ведем переговоры с двумя китайскими компаниями», – уточнила Романовская.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого в 2019 году увеличил пассажиропоток по сравнению с 2018 годом на 38,8% - до 2,217 млн человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.