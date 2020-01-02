Во Львов стали намного чаще летать: статистика за год

Аэропорт "Львов" по итогам 2019 года увеличил пассажиропоток на 39% - до 2,2 млн человек

Международный аэропорт "Львов" им. Данилы Галицкого в 2019 году увеличил пассажиропоток по сравнению с 2018 годом на 38,8% - до 2,217 млн человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Согласно сообщению, по результатам деятельности аэропорта за 12 месяцев на международных рейсах было перевезено 2 млн пассажиров, а на внутренних – 208,7 тыс.

По информации пресс-службы, количество авиарейсов, выполненных из/в аэропорт, за отчетный период выросло на 22,9% и составило 18,963 тыс. рейсов.

Также сообщается, что в декабре аэропорт увеличил пассажиропоток, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 32,4% - до 171,6 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Львов" в 2018 году увеличил пассажиропоток на 48% – до 1,6 млн человек.

Международный государственный аэропорт «Львов» – крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).