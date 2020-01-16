В Дубае отменили сборы с домов на колесах

Дубайский муниципалитет освобождает от уплаты пошлин тех, кто использует дома на колесах для отдыха.

Жители и гости Дубая, использующие дома на колесах для отдыха на пляжах, будут освобождены от уплаты пошлин.

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Об этом сообщили в Дубайском муниципалитете, передает russianemirates. Там отметили, что разрешение на размещение домов на колесах можно будет получить онлайн на сайте ведомства.

Как сообщил директор муниципалитета Дауд Аль Хаджери, разрешение необходимо будет получить до того, как владельцы фургонов решат разбить лагерь. При этом размещаться можно будет только на специально оборудованных пляжах.

Новая инициатива поможет любителям кемпинга и владельцам домов на колесах наслаждаться отдыхом на пляже круглый год, особенно в зимнее время. Сегодня караваны можно наблюдать на пляже Al Sufouh.

После загрузки всех документов на сайт разрешение будет выпускаться незамедлительно, сроком на 15 дней, с возможностью продления. Аль Хаджери напомнил, что пляжи Дубая прошли аккредитацию по программе «Голубого флага». Муниципалитет совместно с другими ведомствами следит за чистотой и порядком как на пляжах, так и в прибрежных водах.