Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Эквадором

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее постановление от 24 декабря 2019 года № 1114 опубликовано на правительственном портале.

«Утвердить соглашение между правительством Украины и правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований, совершенное 25 сентября 2019 в г. Нью-Йорке», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 24 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его эквадорский коллега Хосе Валенсиа подписали соглашение.

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Эквадора сроком до 90 дней.

Вступление соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсификации двусторонних отношений с Эквадором.