Туристов предупреждают о лавинах в Карпатах
11:25, 02 января 2020Новости туризма
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В связи с интенсивным приростом снега есть вероятность схода лавин.
В ГСЧС объявили о начале снеголавинного сезона в Карпатах / фото УНИАН
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили о начале снеголавинного сезона в Карпатах.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«В связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине спасатели оказали помощь 11 туристам в горах. Шестеро из туристов-лыжников травмировались во время катания на горе Высокий Верх, а пятеро заблудились во время прогулки на горе Секул.
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