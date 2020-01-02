Туристов предупреждают о лавинах в Карпатах

В связи с интенсивным приростом снега есть вероятность схода лавин.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили о начале снеголавинного сезона в Карпатах.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь в районе Говерлы заблудился турист

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«В связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине спасатели оказали помощь 11 туристам в горах. Шестеро из туристов-лыжников травмировались во время катания на горе Высокий Верх, а пятеро заблудились во время прогулки на горе Секул.