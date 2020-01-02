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Туристов предупреждают о лавинах в Карпатах

11:25, 02 января 2020
Новости туризма
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В ГСЧС объявили о начале снеголавинного сезона в Карпатах / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«В связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине спасатели оказали помощь 11 туристам в горах. Шестеро из туристов-лыжников травмировались во время катания на горе Высокий Верх, а пятеро заблудились во время прогулки на горе Секул.

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Теги: #Карпаты#лавинная опасностьпогода во Львове