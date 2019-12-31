Встретить Новый год у главной елки страны: какие сюрпризы ждут киевлян и гостей города (видео)
09:55, 31 декабря 2019Новости туризма
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В новогодних палатках будут угощать вкусностями и согревать глинтвейном.
Новый год возле главной елки страны: чего ждать киевлянам на Софийской площади
Именно на Софийской площади столицы - возле главной елки страны - новогоднюю ночь традиционно планируют провести немало киевлян и гостей Киева.
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Праздничный концерт под открытым небом начнется в 21:00, говорится в сюжете ТСН.
Гостей будут развлекать музыкальные коллективы и симфонический оркестр. В новогодних палатках будут угощать вкусностями и согревать глинтвейном.
Чтобы все желающие смогли насладиться праздником, работу метро и наземного транспорта продлили на три часа.
Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку Львова, которая традиционно размещается возле Оперного театра, в этом году не будут украшать игрушками.
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