Встретить Новый год у главной елки страны: какие сюрпризы ждут киевлян и гостей города (видео)

В новогодних палатках будут угощать вкусностями и согревать глинтвейном.

Именно на Софийской площади столицы - возле главной елки страны - новогоднюю ночь традиционно планируют провести немало киевлян и гостей Киева.

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Праздничный концерт под открытым небом начнется в 21:00, говорится в сюжете ТСН.

Гостей будут развлекать музыкальные коллективы и симфонический оркестр. В новогодних палатках будут угощать вкусностями и согревать глинтвейном.

Чтобы все желающие смогли насладиться праздником, работу метро и наземного транспорта продлили на три часа.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку Львова, которая традиционно размещается возле Оперного театра, в этом году не будут украшать игрушками.