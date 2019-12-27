Из Харькова запустили сезонный авиарейс на горнолыжный курорт в Турцию

Стоимость перелетов в обе стороны 3 и 10 января составит более шести тысяч гривень.

Сегодня из Харькова запустили первый рейс авиакомпании Fly UIA на турецкий горнолыжный курорт Кайсери.

Об этом сообщили на странице городского аэропорта в Facebook.

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"Сегодняшних первооткрывателей ждали приятные подарки от туроператора. И мы рады объявить новогодние горнолыжные каникулы официально открытыми. Наших путешественников ждут горнолыжные трассы на склоне потухшего вулкана на высоте до 3000 метров и прекрасная возможность полетать на параплане", - сообщили в аэропорту.

Впрочем, попасть на курорт в вилайете Кайсери харьковчане смогут только в ближайшее время. Рейсы также запланированы на 3 и 10 января. В первом случае стоимость перелета в обе стороны составит от 6213 гривен (для ребенка - чуть меньше двух тысяч), а во втором - в одну сторону можно будет добраться за 2700 в национальной валюте. Пассажирам предстоит провести в воздухе около 2,5 часов.