Новый лоукостер свяжет прямым рейсом Киев со столицей ОАЭ
13:57, 27 декабря 2019Новости туризма
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Рейсы будут осуществляться трижды в неделю.
Киев и столицу ОАЭ свяжут прямым авиасообщением \ arabianbusiness.com
С 30 марта 2020 года в аэропорт "Борисполь" будет летать новый лоукостер с рейсом Абу-Даби-Киев.
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Новый лоукостер Air Arabia Abu Dhabi, совместное предприятие авиакомпаний Etihad Airways и Air Arabia, объявил о планах осуществлять рейсы в Центральную и Южную Азию, Восточную Европу, и, в частности, из Абу-Даби в Киев, сообщает lowcost.ua.
Рейсы будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
Авиакомпания планирует выполнять эти рейсы на авиалайнерах Airbus A320.
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