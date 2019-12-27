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Новый лоукостер свяжет прямым рейсом Киев со столицей ОАЭ

13:57, 27 декабря 2019
Новости туризма
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Киев и столицу ОАЭ свяжут прямым авиасообщением \ arabianbusiness.com

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Новый лоукостер Air Arabia Abu Dhabi, совместное предприятие авиакомпаний Etihad Airways и Air Arabia, объявил о планах осуществлять рейсы в Центральную и Южную Азию, Восточную Европу, и, в частности, из Абу-Даби в Киев, сообщает lowcost.ua.

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Авиакомпания планирует выполнять эти рейсы на авиалайнерах Airbus A320.

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Теги: #авиарейс#ОАЭ#лоукостер