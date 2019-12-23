Венеция снова утопает: власти предупредили о новом подъеме воды (фоторепортаж)

В городе сегодня ожидается новый пик подъема воды – до 150 см над уровнем моря.

Власти Венеции в понедельник, 23 декабря, предупредили о новом подъеме воды выше критического уровня.

Об этом сообщила мэрия города на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что новый пик подъема воды – до 150 см над уровнем моря при критической отметке в 130 см – может произойти сегодня в городе.

Тем временем город продолжает восстанавливаться после серьезного наводнения, которое произошло в Венеции в середине прошлого месяца. Так, 13 ноября уровень "высокой воды" достиг почти 190 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Рекорд (194 см) был зафиксирован в 1966 году.

По подсчетам местных властей, наводнение нанесло Венеции убытков на миллиард евро.