Наводнение нанесло Венеции ущерб на миллиард евро

17 ноября ни один банкомат в Венеции не работал.

Наводнение в Венеции / REUTERS

В Венеции 17 ноября после двух приливов вода опять поднялась до 1 метра 50 сантиметров.

Читайте также В Венеции ожидается новое наводнение

По информации мэра города Луиджи Бруньяро, наводнение обошлось Венеции в миллиард евро, передает Euronews.

17 ноября ни один банкомат в Венеции не работал. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб, повреждены более 50 церквей.

Залитые водой гостиницы начинают выражать серьезное беспокойство массовой отменой брони туристами со всего мира.

Спасать приходится не только здания, но и десятки затопленных лодок, гондол и катеров. Члены спасательной команды Венеции приобретают новые навыки: как проплыть на патрульном катере под ставшими вдруг низкими мостами и не застрять.

Напомним, в итальянской Венеции уровень воды поднялся до 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений.